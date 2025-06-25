Среда, 25 Июня 2025 14:38

АрмИнфо. Москва находится в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с арестованным российским бизнесменом армянского происхождения, главой группы компаний "Ташир" Самвелом Карапетяном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, есть, безусловно. Мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване: Ну и, конечно, поскольку Карапетян является и гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли у Москвы контакт с Ереваном по делу Карапетяна, передает РИА Новости.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.