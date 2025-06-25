Среда, 25 Июня 2025 14:27

АрмИнфо. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота в стране - это внутреннее дело Еревана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это внутреннее дело, безусловно, Армении, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие, чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на события в стране и что думают о возрастании напряженности, передает ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти.