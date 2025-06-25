Среда, 25 Июня 2025 13:30

АрмИнфо. Процесс разработки концепции интегрированного управления границами (ИУГ) был на повестке переговоров заместителей министра внутренних дел Армении Армена Казаряна и Армена Мкртчяна с делегацией Генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии во главе с начальником отдела международных отношений Павлом Бусякевичем.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, также обсуждались шаги, направленные на оценку рисков, обмен информацией, техническую модернизацию и развитие кадрового потенциала.

В качестве ключевого условия эффективного управления границами и миграционными потоками стороны подчеркнули скоординированное и непрерывное сотрудничество правоохранительных и других государственных органов.

Размышляя о модернизации процесса предоставления гражданства, Казарян подчеркнул важность работы по разработке стратегии миграционной политики.

А Мкртчян представил стратегии, направленные на борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Представляя системные реформы МВД, заместитель министра Мкртчян также коснулся достижений, зафиксированных в ключевых направлениях Полиции.

Мкртчян подчеркнул важность формирования Образовательного комплекса МВД, который направлен как на обеспечение непрерывной подготовки сотрудников, так и на профессиональное образование сотрудников полиции. Он добавил, что в этом направлении ведется долгосрочное стратегическое планирование и разработка среднесрочных действий, объединяющих международный опыт и потребности.

В свою очередь Бусякевич сообщил, что в ближайшие дни Европейская комиссия направит План действий по либерализации визового режима в государства-члены ЕС для согласования. Ожидается, что осенью план будет официально передан армянской стороне.

В ходе обсуждений члены делегации уделили внимание возможностям совершенствования системы защиты и реинтеграции жертв торговли людьми, а также свидетелей.

В конце встречи стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в пользу эффективного и всестороннего развития партнерства Армения-ЕС. Обсуждения по разработке плана действий по либерализации визового режима с ЕС продолжаются в активном формате, включая секторальные встречи и эффективное сотрудничество с европейскими партнерами.

Под руководством и координацией Министерства внутренних дел, в тесном сотрудничестве как с международными партнерами, так и на межведомственном уровне ведется непрерывная работа по обеспечению прогресса Армении в процессе либерализации визового режима и реализации секторальных реформ.