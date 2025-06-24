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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял члена правления Фонда армян Франции Роберта Айдабиряна.
Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили вопросы, касающиеся реформ в системе государственного управления, программ правительства Армении в сфере экономического развития, образования и в других отраслях.
В ходе встречи Пашинян придал важность деятельности Роберта Айдабиряна, как на родине, так и в диаспоре. Последний, в свою очередь, отметил, что разделяет убеждения премьер-министра Пашиняна относительно укрепления государственности Армении и выразил поддержку идеологии <Реальной Армении>.
Отметим, что Фонд армян Франции (Fonds Armenien de France) - это крупная благотворительная организация, основанная в 1993 году. Это единственное аполитичное объединение французских армян, представленное порядка 20?тыс. участниками. Цели фонда: реализация инфраструктурных проектов: строительство и восстановление жилья, школ, больниц, инженерных сетей, дорог и мостов в Армении и Арцахе, содействие социально уязвимым группам (например, предоставление стипендий, финансирование детских домов), создание рабочих мест и др.-
|Член правления Фонда армян Франции поддержал курс Пашиняна
|Делегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализации
|Делегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализации
|Землю с могилы Лемкина привезли в Ереван
|Посольство ФРГ в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана
|Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
|В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
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|Мэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
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|Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
|СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
|Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
|Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
|После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
|Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
|Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
|Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
|Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении
|Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества
|Армянская звезда Голливуда посетит "Золотой абрикос"
|Самвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарности
|Абоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странах
|Cостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан
|Председатель НС Армении посетит Эстонию
|Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана
|Самвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в Армении
|Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
|Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
|Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
|<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
|В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
|Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
|ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
|Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
|Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
|Плановые отключения электроэнергии 24 июня
|Армянский премьер принял главу МВД Грузии
|Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
|Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
|Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
|Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
|Глава грузинского МВД посетит Армению
|В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
|Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
|Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
|Папикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
|Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
|Глава МИД Армении едет в Китай
|Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
|В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
|Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
|Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
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