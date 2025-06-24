Вторник, 24 Июня 2025 21:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял члена правления Фонда армян Франции Роберта Айдабиряна.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обсудили вопросы, касающиеся реформ в системе государственного управления, программ правительства Армении в сфере экономического развития, образования и в других отраслях.

В ходе встречи Пашинян придал важность деятельности Роберта Айдабиряна, как на родине, так и в диаспоре. Последний, в свою очередь, отметил, что разделяет убеждения премьер-министра Пашиняна относительно укрепления государственности Армении и выразил поддержку идеологии <Реальной Армении>.

Отметим, что Фонд армян Франции (Fonds Armenien de France) - это крупная благотворительная организация, основанная в 1993 году. Это единственное аполитичное объединение французских армян, представленное порядка 20?тыс. участниками. Цели фонда: реализация инфраструктурных проектов: строительство и восстановление жилья, школ, больниц, инженерных сетей, дорог и мостов в Армении и Арцахе, содействие социально уязвимым группам (например, предоставление стипендий, финансирование детских домов), создание рабочих мест и др.-