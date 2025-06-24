Вторник, 24 Июня 2025 20:53

АрмИнфо. Сегодня в Ереван прибыла делегация Европейской комиссии и Европейской службы внешнеполитической деятельности в рамках очередного этапа диалога по либерализации визового режима.

Как говорится в официальном сообщении миссии ЕС в Армении, в ходе встречи с представителями государственных органов Армении были подведены итоги работы экспертных миссий, проведённых в начале этого года, а также вопросы продвижения процесса подготовки плана действий по визовой либерализации.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества и подтвердили свою приверженность дальнейшему продвижению процесса.

Напомним, что в декабре 2024 года в Ереване был дан старт переговорам по либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Переговоры вели министр внутренних дел РА Арпине Саркисян и заместитель генерального директора по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Йоханнес Люхнер, обменявшись мнениями о реформах в ключевых областях, имеющих решающее значение для достижения безвизового режима с ЕС. К этим областям относятся безопасность документов, управление границами и миграцией, политика мобильности и предоставления убежища, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также защита основных прав граждан. Обе стороны подтвердили, что процесс не имеет крайнего срока для завершения переговоров.

Добавим, что в связи с условиями начавшегося процесса либерализации визового режима с Европейским Союзом в Армении стартовало внедрение новой паспортной системы. Изготовлением биометрических паспортов и созданием паспортной инфраструктуры займется консорциум из французских компаний. Ожидается, что уже с середины 2026 года система биометрических паспортов в Армении должна будет заработать полноценно.