Вторник, 24 Июня 2025 17:35

АрмИнфо. Имя видного деятеля международного права, автора термина "геноцид" Рафаэля Лемкина увековечили на мемориальной стене на территории Мемориального комплекса Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает перс-служба Музея-института Геноцида армян, закладка земли с могилы Лемкина у мемориала и открытия памятной доски были приурочены 110-й годовщины Геноцида армян и 125-й годовщины со дня рождения автора термина "геноцид". Таким образом, отдается знак признания его большого вклада в дело признания и предотвращения геноцидов.

В мероприятии приняли участие Временный поверенный в делах Польши в Армении Марцин Ружецкий, руководитель Матенадарана Католикосата "Киликия" Великого Дома Киликийского, член Попечительского совета МИГА Его Преосвященство архиепископ Шаан Саркисян, по инициативе которого предстоятель Восточной епархии США Архиепископ Анушаван Даниелян взял землю с могилы Рафаэля Лемкина, похороненного на кладбище Маунт-Хеврон в Нью-Йорке, и перевез ее в Бейрут, а оттуда в Армению, а также директор Национального фонда развития центра Грачья Маргарян и другие.