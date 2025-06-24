Вторник, 24 Июня 2025 16:46

АрмИнфо. Посольство Федеративной Республики Германия (ФРГ) в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в стране.

"Мы оказываем поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана. Посол Клаудия Буш принял в посольстве Германии в Ереване кризисную группу из Берлина, которую Федеральное министерство иностранных дел направило в Армению для поддержки граждан Германии, прибывающих из Ирана", - говорится в сообщении посольства.

Также отмечается, что группа, в состав которой также входят сотрудники консульства посольства, в настоящее время находится на армяно-иранском пограничном переходе "Агарак" для оказания практической и консультативной поддержки гражданам Германии и стран-членов ЕС в этой кризисной ситуации.

Ранее ряд стран призвали своих граждан эвакуироваться из Ирана, после нападения Израиля через сухопутную границу с Арменией. Среди государств, воспользовавшихся армянской территорией для эвакуации своих граждан из зоны конфликта: Индия, Китай, Россия и ряд других стран.