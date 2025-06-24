Вторник, 24 Июня 2025 16:31

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял члена правления Армянского фонда Франции Роберта Айдабиряна.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян приветствовал визит Айдабиряна в Армению и подчеркнул его деятельность на родине и в диаспоре.

Роберт Айдабирян отметил, что разделяет убеждения премьер-министра Пашиняна, направленные на укрепление государственности Армении, и выразил поддержку идеологии реальной Армении.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся процесса реформ в системе государственного управления, программ в сфере экономического развития Республики Армения, образования и других сфер.

Напомним, что впервые идею конфронтации "реальной" и "исторической" Армении Пашинян продвинул 10 апреля 2024 года в парламенте страны, заявив, что "историческая" и "реальная" Армения антагонисты и создают серьезнейшие угрозы одна для другой.