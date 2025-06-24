Вторник, 24 Июня 2025 16:13

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 68а, 68/3 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 35, 37, 39 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 42, 44 на улице Чаренца, частично улицы Айгестана 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49, 51 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 21, 30, 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 42 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 7 на улице Абовяна; частные дома 10-46 на улице Таиров, частично частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Ц. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 7-19, 7/2-7/4, 12/1-20, 12-14, 22-26, 24/2-28, 28-30 на пр. Комитаса, жилые дома 9-11, 13, 17-19, 23, 25 на улице Гр. Кочара, жилые дома 15Б-17, 18, 18А, 19-21, 22 на улице Вагаршяна, жилые дома 17, на улице Папазяна, жилые дома 30/3-34А, 34, 38А на улице Гюльбенкяна, частные дома 9-21 на улице Бакунца, жилой дом 10 на улице Гр. Арцруни, школа N56, жилые дома 2-10 на улице Касяна, жилые дома 9-28А на улице Сундукяна, частные дома 1-24 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-45 на улице Тавризян, частные дома 1-22 на улице Севкареци Сако, жилые дома 45-52 на улице Эмина, жилой дом 25/2 на улице А. Хачатряна; жилые дома 23-23/20 ан улице Давида Анахта, жилой дом 3 на улице Дро, жилые дома 1-2 и частные дома 1/5-43 на 10-ой улице Зейтуна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 21, 25, 34, 42, 47 участки Ахтанака, улицы Ахтанака 2, 4, 9, 11, жилые дома 106, 108, 114, 116, 118, 120, 122 на улице Андраника;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 частные дома на 35-ой улице Нор Ареша; частные дома на улице Ш. Даштенци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Эребуни, квартал ‘Арцах”, частные дома на 8-ой улице Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Акунк, Воскетас, Кармрашен, Ехегник, Иринд, Шгаршик;

в Армавирской области:

10:00-12:00 село Вананд;

10:30-16:00 частично село Ерасхаун и село Варданашен;

11:00-12:00 села Цахкунк, Циацан;

11:00-17:00 село Лернагог;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Джрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично села Сис, Норабац и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Джрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-11:30 села Севакаван, Тигранашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:30 частично село Верин Двин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 частично село Айгезард; села Нарек, Кахцрашен;

11:30-13:00 село Армаш; частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Караглух и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-17:00 жилые дома 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 63, 69, 71, 75, 77, 79 в кв. ‘Кентрон”, школа N13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; села Неркин и Верин Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 5-8 микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10:00-14:00 насленный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-11:30 1-ая улица, 1-ое шоссе, 3-ий переулок 5-ой улицы, 6-ая улица, 1-ый переулок 7-ой улицы, 8-ая улица;

11:00-16:30 насленный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс’, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, ‘Юком”; абоненты-жильцы сел Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир; абоненты-жильцы конца квартала “Ацарат”, село Цахкашен полностью, новая школа N2 в Ацарате, станция компании ‘Юком”, газозаправочная станция “Кариш”, школа N1 Сарухан, станция компании “Тим Телеком” в селе Кармир;

в Лорийской области:

10:00-13:00 квартал “Румынакан”, трасса Вираайоц, частично улицы Десина, Сурб Вардана в городе Степанаван;

10:00-16:00 квартал “Дзахапня’ в городе Степанаван; села Лори берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнадзор, Когес;

14:00-17:00 квартал ‘Германакан”, улицы Исаакяна, Антараин, Нансена, Г. Нжде, Хорурднери, Аветисяна, Микаеляна, Миллион, Сос Саргсяна, Хоренаци, Комитаса, Андраника Спарапета, Маяковского, 409 Дивизии, Калашян, Агаян, Налбандяна, частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван;

в Ширакской области:

11:00-17:00 улицы Мнджоян, Тимирязея, Щедрина в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.