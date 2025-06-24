Вторник, 24 Июня 2025 15:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на <обоснованные сомнения> изъявил желание воочию доказать наличие отсутствие факта проведенного у него обрезания.

<Пресс-секретарь Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II - ред.) сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктрича Нерсисяна и его пресс- секретаря и доказать обратное. И пусть он наконец ответит на вопрос, нарушил ли он обет безбрачия или нет. Есть ли у него ребенок или нет?>, - написал он в соцсети.

Как тебе такое <сирели жоховурд> (любимый народ)?.