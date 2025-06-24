Вторник, 24 Июня 2025 12:10

АрмИнфо. План национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Совсем скоро мы перейдем к практической фазе. Процессы будут проходить в соответствии с законодательством Республики Армения", - подчеркнул глава армянского правительства.

Напомним, что о необходимости процесса национализации электросетей Пашинян заявил сразу после кампании против президента ГК "Ташир" и его ареста. 18 июня премьер-министр РА заявлял журналистам, что своей деятельностью компания привела к появлению в стране энергетического кризиса, вызванного частыми отключениями электроэнергии. По его словам, еще месяц назад он дал указание ответственным лицам разобраться с ситуацией вокруг сетей. Компания должна либо в течение месяца возместить нанесенный населению, государственным структурам и частному сектору ущерб, либо подлежит срочной национализации. В Национальное Собрание РА уже внесен проект закона о национализации ЗАО "Электрические сети Армении".

Отметим, что Группа компаний "Ташир", возглавляемая Самвелом Карапетяном, в сентябре 2015 года приобрела ЗАО "Электрические сети Армении" у "Интер РАО". Ранее Самвел Карапетян отмечал, что с 2016 года, когда ГК "Ташир" вступила в права собственности в "Электрические сети Армении" было инвестировано в общей сложности порядка $900 млн, $680 млн из которых на модернизацию и $200 млн - в создание новых мощностей. Инвестиции осуществлялись, в том числе, за счет кредитных ресурсов международных финансовых структур, что привело к залогу 100% акций ЗАО.