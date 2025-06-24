Вторник, 24 Июня 2025 12:04

АрмИнфо. Антикоррупционный комитет Армении выявил факты злоупотребления служебным положением, должностного подлога и пособничества в совершении вышеуказанных преступлений со стороны 11 сотрудников полиции.

Согласно информации ведомства, 16 августа 2024 года четыре сотрудника оперативной группы Вагаршапатского отдела полиции и пять патрульных батальона патрульной службы полиции Армавирской области, получив вызов, прибыли в ресторанный комплекс в общине Паракар и узнали о факте хулиганства с участием гостей, сопровождавшегося телесными повреждениями. Они заметили ряд улик, в том числе пятна крови, о чем сообщили должностному лицу, исполняющему обязанности начальника Вагаршапатского отдела.

Однако последний незаконно отдал сотрудникам полиции указание вернуться в отдел полиции вместо выполнения служебных обязанностей, а сотрудники полиции, обрабатывавшие вызов, сфальсифицировали соответствующие документы.

В результате вышеуказанные сотрудники полиции не исполнили свои служебные обязанности - не приняли мер по выяснению информации о предполагаемых виновниках и потерпевших, не обеспечили сохранность места происшествия и доказательств, не составили протокол о преступлении, в результате чего тяжесть преступления и виновные не были выявлены.

Чиновнику, исполнявшему обязанности начальника Вагаршапатского отдела полиции, предъявлено обвинение по статье 441, части 2, пункту 4 Уголовного кодекса Республики Армения. В качестве комбинированной меры пресечения к нему применены приостановление полномочий и домашний арест. Еще 10 сотрудникам полиции предъявлены обвинения по статье 441, части 2, пункту 4, статье 445, части 1, статьям 46-441, части 2, пункту 4 и части 1 статьи 46-445. В отношении обвиняемых избрана комбинированная мера пресечения в виде подписки о невыезде и приостановления полномочий.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы производства вместе с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.