Вторник, 24 Июня 2025 11:10

АрмИнфо. Арест президента ГК "Ташир", мецената Самвела Карапетяна и механизм его реализации путем размещения в Facebook заказа, направленного разнузданными постами, может иметь серьезные последствия для Армении. Подобной точки зрения придерживается эксперт, член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

В своей статье автор отмечает, что речь идет не только о внутренней стабильности, которая давно находится в поле турбулентности, опасности исходят и с других сторон. В частности, для армян России могут начаться крайне опасные события. Кроме того, развитие событий приведет к резкому сокращению инвестиций в Армению, которое закончится притоком "турецких копеек", произойдет "батумизация копейками". В стране будет наблюдаться бегство российского капитала, что приведет к краху экономики страны. На этом фоне значительно осложнится борьба за армян, содержащихся в бакинских тюрьмах. Начнется формирование новой "бедной Армении".

"После 44-дневной войны азербайджанское лобби в России набрало колоссальные обороты. На волне победы азербайджанская община и влиятельные круги пытаются установить новые правила игры. В России живет и работает более 2 миллионов армян. После войны азербайджанское лобби поставило перед собой задачу разгромить армянскую общину России, нейтрализовать влиятельные армянские круги, ослабить все их рычаги, минимизировать сферы их влияния и превратить армянскую общину, которая веками имела большой авторитет в России, в массу второстепенных людей. Они уже добились определенных успехов в этом деле, потому что за азербайджанской общиной России стоит государство Азербайджан. Они уже создали многочисленные проблемы перед армянами России, но это было не то, чего добивались азербайджанцы. Их потуги по разгрому армян в России были в значительной степени сорваны благодаря усилиям Самвела Карапетяна и ряда других влиятельных армян, которые смогли поднять вопросы перед российскими властями и благодаря своему личному авторитету и человеческим ценностям сохранили нормальные отношения с властями России на разных уровнях", - отметил эксперт.

Он добавил, что Россия - большая и сложная страна, и если с ней не работать ни дня, то можно иметь серьезные проблемы.

"Да, именно Самвел Карапетян и ряд других влиятельных деятелей смогли в сложнейших условиях работать и с властью, и с элитами, и с духовными структурами, и с армянскими структурами, и с другими влиятельными кругами, чтобы в сложнейших условиях защищать интересы армянской общины. Если Самвел Карапетян продолжит сидеть в тюрьме, то в считанные месяцы мы получим в России новую "Бедную Армению" и армян, находящихся в угнетенном и униженном состоянии. Последствия этого очень сложно объяснить тем, кто не понимает, или тем, кто делает это намеренно. Очень важно сформировать широкую общественную поддержку в защиту Самвела Карапетяна. Это действительно очень важно. Иначе от Владивостока до Калининграда у нас будут нищие армяне, и это почувствуют на себе миллионы армян. На всех этапах независимости всегда шла молчаливая борьба за влияние общин. Когда Армения существовала как дееспособное государство, все три ее президента это знали, и всегда решали проблему молча, но со значительными результатами. Ситуация изменилась после 2018 года, а после 2020 года она стала очень сложной, но такие люди, как Самвел Карапетян, смогли сохранить некий баланс неописуемыми усилиями, в том числе работая за спиной здоровых кругов российской власти.

Сейчас начинается крайне опасная фаза, когда мы лишаем себя рычагов сопротивления", - считает Ваге Ованнисян.