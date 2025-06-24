Arminfo.info


 Вторник, 24 Июня 2025 11:10
Александр Аванесов

Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении

Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении

АрмИнфо.  Арест президента ГК "Ташир", мецената Самвела Карапетяна и  механизм его реализации путем размещения  в Facebook заказа, направленного разнузданными постами, может иметь серьезные последствия для Армении.  Подобной точки зрения придерживается эксперт, член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

В своей статье автор отмечает, что речь идет не только о внутренней стабильности, которая давно находится в поле турбулентности, опасности исходят и с других сторон. В частности, для армян России могут начаться крайне опасные события. Кроме того, развитие событий приведет к резкому сокращению инвестиций в Армению, которое закончится притоком "турецких копеек", произойдет "батумизация копейками". В стране будет наблюдаться бегство российского капитала, что приведет к  краху экономики страны. На этом фоне значительно осложнится борьба за армян, содержащихся в бакинских тюрьмах. Начнется  формирование новой "бедной Армении".

"После 44-дневной войны азербайджанское лобби в России набрало колоссальные обороты. На волне победы азербайджанская община и влиятельные круги пытаются установить новые правила игры. В России живет и работает более 2 миллионов армян.  После войны азербайджанское лобби поставило перед собой задачу разгромить армянскую общину России, нейтрализовать влиятельные армянские круги, ослабить все их рычаги, минимизировать сферы их влияния и превратить армянскую общину, которая веками имела большой авторитет в России, в массу второстепенных людей. Они уже добились определенных успехов в этом деле, потому что за азербайджанской общиной России стоит государство Азербайджан.  Они уже  создали многочисленные проблемы перед армянами России, но это было не то, чего добивались азербайджанцы. Их потуги по  разгрому армян в России были в значительной степени сорваны благодаря усилиям Самвела Карапетяна и ряда других влиятельных армян, которые смогли поднять вопросы перед российскими властями и благодаря своему личному авторитету и человеческим ценностям сохранили нормальные отношения с властями России на разных уровнях", - отметил эксперт.

Он добавил, что Россия - большая и сложная страна, и если с ней не работать ни дня, то можно иметь серьезные проблемы.

"Да, именно Самвел Карапетян и ряд других влиятельных деятелей смогли в сложнейших условиях работать и с властью, и с элитами, и с духовными структурами, и с армянскими структурами, и с другими влиятельными кругами, чтобы в сложнейших условиях защищать интересы армянской общины.  Если Самвел Карапетян продолжит сидеть в тюрьме, то в считанные месяцы мы получим в России новую "Бедную Армению"  и армян, находящихся в угнетенном и униженном состоянии. Последствия этого очень сложно объяснить тем, кто не понимает, или тем, кто делает это намеренно. Очень важно сформировать широкую общественную поддержку в защиту Самвела Карапетяна. Это действительно очень важно. Иначе от Владивостока до Калининграда у нас будут нищие армяне, и это почувствуют на себе миллионы армян. На всех этапах независимости всегда шла молчаливая борьба за влияние общин. Когда Армения существовала как дееспособное государство, все три ее президента это знали, и всегда решали проблему молча, но со значительными результатами. Ситуация изменилась после 2018 года, а после 2020 года она стала очень сложной, но такие люди, как Самвел Карапетян, смогли сохранить некий баланс неописуемыми усилиями, в том числе работая за спиной здоровых кругов российской власти.

Сейчас начинается крайне опасная фаза, когда мы лишаем себя рычагов сопротивления", - считает Ваге Ованнисян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой ПашиняномЧлен правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерстваВ Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
Плановые отключения электроэнергии 25 июняПлановые отключения электроэнергии 25 июня
Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмамиУчастники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полицииАдвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>
Нарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезанНарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезан
Мэрия готовит единую электронную платформу городских услугМэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство АрменииМарукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движенияМэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕСВице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
Пашинян: план национализации ЗАО Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомстваПосле скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлогАнтикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянамиАзербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж МанукянИз жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для АрменииЭксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении
Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничестваАзербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества
Армянская звезда Голливуда посетит Армянская звезда Голливуда посетит "Золотой абрикос"
Самвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарностиСамвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарности
Абоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странахАбоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странах
Cостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в ТуркменистанCостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан
Председатель НС Армении посетит ЭстониюПредседатель НС Армении посетит Эстонию
Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре ЕреванаСовет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана
Самвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в АрменииСамвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в Армении
Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мираДепутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в РоссииПашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагуАдвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городахМеждународный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из РоссииADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляцииСамвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
Плановые отключения электроэнергии 24 июняПлановые отключения электроэнергии 24 июня
Армянский премьер принял главу МВД ГрузииАрмянский премьер принял главу МВД Грузии
Делегация главы МВД Грузии посетила Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧСторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родинойБизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой биржеРеволюционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
Глава грузинского МВД посетит АрмениюГлава грузинского МВД посетит Армению
В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазовВ Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента СШАТелефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВДНачался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
Папикян провел заседание коллегии при министре обороны АрменииПапикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашнеВосстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
Глава МИД Армении едет в КитайГлава МИД Армении едет в Китай
Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризмаДашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиковВ Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из ИранаЭкс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностямиАрмения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
В Армении отметили вырисовывание первых В Армении отметили вырисовывание первых "цветочков" визита Пашиняна в Турцию - ОИС выдвигает территориальные требования к Еревану
Карапетян из застенок Карапетян из застенок "Армавира": Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства
Плановые отключения электроэнергии 23 июняПлановые отключения электроэнергии 23 июня
Замглавы МИД России: Решение по вопросу членства в ОДКБ за АрмениейЗамглавы МИД России: Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией
Пашинян открестился от армян диаспорыПашинян открестился от армян диаспоры
Мирзоян провел телефонный разговор с КалласМирзоян провел телефонный разговор с Каллас
Пашинян ждет Эрдогана в Армении весной 2026 годаПашинян ждет Эрдогана в Армении весной 2026 года
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе





Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем ВостокеКазахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке