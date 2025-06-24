Вторник, 24 Июня 2025 10:57

АрмИнфо. После ошеломительного успеха фильма Шона Бейкера "Анора" на 77-м Каннском кинофестивале и 97-й церемонии награждения кинопремии "Оскар" с участием армянского актёра Карена Карагуляна, последний посетит Армению по приглашению международного кинофестиваля "Золотой абрикос".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе организаторов кинофестиваля, Карагулян примет участие в "Золотом абрикосе" в качестве жюри региональной конкурсной программы.

К нему присоединится обладательница Гран-при программы <Особый взгляд> Каннского кинофестиваля, одна из лучших учениц выдающегося мастера Александра Сокурова - российский режиссёр Кира Коваленко.

Возглавит жюри региональной конкурсной программы пионер послереволюционного иранского кино, представитель так называемой <Второй волны> - иранский режиссер, сценарист, фотограф Амир Надери.

Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы с ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др). Ожидается визит выдающихся деятелей мирового кино, которые поделятся с публикой своим опытом и искусством.

Напомним, что фильм Шона Бейкера "Анора" удостоился "Золотой пальмовой ветки" на 77-м Каннском кинофестивале, а также 5 Оскаров на 97 церемонии награждения одноимённой кинопремии в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж". Пятую статуэтку фильму принесла сыгравшая главную роль актриса Майки Мэдисон

Напомним, что во время церемонии награждения на Каннском кинофестивале Шон Бейкер назвал Карена Карагуляна своим <счастливым талисманом>, поскольку армянский актер на протяжении более 20 лет снялся во всех фильма режиссера.