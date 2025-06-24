Вторник, 24 Июня 2025 10:40

АрмИнфо.После запуска сети 5G в Ереване, что обеспечило Ucom самое широкое покрытие в Армении, Ucom с радостью сообщает, что стал первым мобильным оператором в Армении, предоставляющим услугу 5G-роуминга для прибывающих в страну иностранных гостей.

В то же время, абоненты Ucom, находящиеся за пределами Армении, имеют возможность пользоваться современной 5G-сетью в более чем 40 странах мира.

Ucom продолжает укреплять свои лидирующие позиции в сфере международного роуминга, предоставляя абонентам надежную мобильную связь в разных уголках мира.

В частности, абоненты Ucom могут пользоваться интернетом нового поколения в Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Египте, Италии, на Кипре и во многих других странах.

5G в роуминге обеспечивает быстрый интернет, позволяющий совершать видеозвонки в высоком качестве, передавать данные в режиме реального времени и без сбоев пользоваться сложными цифровыми сервисами и приложениями.

«Говоря о модернизации сети, я всегда подчеркиваю, что мы стремимся предоставлять услуги наивысшего качества нашим абонентам, независимо от того, где они находятся. Обычно речь идет о регионах, и действительно, мы уже запустили сеть 5G в 35 региональных городах. Но не стоит забывать, что нашим дорогим абонентам нужна качественная связь и за пределами Армении, и мы не собираемся ограничиваться только пределами нашей страны», - отметил генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

Следует отметить, что в период летних каникул компания разработала роуминговый пакет uTravel 3GB для абонентов, посещающих Грузию, ОАЭ, Египет, Грецию, на Кипр, в Черногорию, Италию, Испанию и другие популярные направления. Всего за 4990 драмов абоненты получают 3 ГБ интернета сроком на 7 дней. Предложение действует до 30 сентября. Для активации пакета необходимо набрать 12132# или активировать его через приложение Ucom.

На данный момент услуги роуминга для абонентов Ucom доступны в 163 странах в сетях 313 операторов. Компания постоянно расширяет географию покрытия, стремясь обеспечить своим абонентам возможность оставаться на связи практически в любой точке мира.

Стоит отметить, что услугу роуминга необходимо активировать до выезда из Армении, используя приложение Ucom или набрав 121#.