Вторник, 24 Июня 2025 10:24

АрмИнфо.Парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Алленом Симоняном, посетит с рабочим визитом Эстонию.

Как передает пресс-служба НС РА, делегация будет находиться в командировке в Таллинне с 5 по 7 июля. Армянские парламентарии примут участие в Эстонском культурном фестивале. Вместе с Симоняном в Таллинн отправится и председатель комиссии НС по внешним связям Саркис Ханданян.