Понедельник, 23 Июня 2025 20:55

АрмИнфо.Признание властями Армении в 2022 году Нагорного Карабаха частью Азербайджана не принесло мира в регион, наоборот, оно подтолкнуло Азербайджан выступить с новыми территориальными претензиями. Об этом депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Армен Геворгян заявил во время обсуждения "Отчета о ходе работы" на летней сессии ПАСЕ.

"Сегодня Азербайджан агрессивно продвигает концепцию так называемого "Западного Азербайджана".

Это не гуманитарная инициатива, а геополитический план, направленный на дальнейшую аннексию армянских территорий под предлогом "азербайджанской репатриации". Это не вопрос прав человека. Это попытка подорвать суверенитет Армении посредством тщательно продуманной стратегии гибридного давления, включающей демографические манипуляции, историческую реинтерпретацию и инфраструктурные требования. Это экспансионистский проект, замаскированный под гуманитарный язык, с целью создания идеологических и правовых оснований для демографической трансформации и дальнейшего контроля над армянскими регионами. Тюркский мир уже продемонстрировал примеры такой этнополитической аннексии на Северном Кипре и в некоторых частях Северной Сирии. Армения может стать следующей целью", - подчеркнул депутат.

При этом он констатировал, что в эти дни растущая военная напряженность между Ираном и Израилем может быть использована турецкой коалицией для установления контроля над южными районами Армении. Геворгян добавил, что помимо угрозы военной агрессии, все более реалистичным становится так называемый "миграционный сценарии">, который подразумевает демографический приток в южную Армению под видом так называемых этнических тюркских беженцев.

"Таким образом, суверенитет Армении может быть подорван не войной, а преднамеренной политикой. Мы должны признать смену тактики. Однако цель та же: ограничить возможность Армении существовать как суверенного, самоопределяющегося государства и решить "армянский вопрос"", - отметил он.

Касаясь возможных действий со стороны Европы, Геворгян отметил, что, прежде всего, не легитимировать диктаторский режим Ильхама Алиева. Он добавил, что речь идет не только об азербайджанском газе, нефти или миллиардах евро инвестиций.

"Европа напрямую участвует в укреплении этого режима, например, активно поддерживая конференцию COP29 в Баку, даже после этнической чистки армян и мошеннических "президентских" и "парламентских" выборов.

Еще более тревожным стало недавнее заявление о том, что саммит Европейского политического сообщества в 2028 году должен состояться в Баку. Существует серьезная вероятность того, что Азербайджан затем попытается полностью реализовать свою программу "Западный Азербайджан" и использовать следующий европейский саммит для легитимации результатов", - считает политик.

В заключение, обратившись к присутствующим, он призвал прекратить закрывать глаза на противоречивые нарративы, которые угрожают региональной стабильности и миру. "Мы также должны быть обеспокоены тем фактом, что сегодня уже пишется современная история капитуляции демократии перед авторитаризмом", - заключил депутат.