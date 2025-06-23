Понедельник, 23 Июня 2025 18:22

АрмИнфо. 22-й международный кинофестиваль <Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу. Отметим, что председателем жюри данного конкурсного сегмента станет мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) Абдеррахман Сисако, а в состав жюри войдут американский сценарист и режиссёр армянского происхождения Эрик Назарян, греческий режиссёр Афина Рахиль Цангари, казахский режиссёр и сценарист Адильхан Ержанов, одна из ведущих продюсеров румынского кино Ада Соломон.

Жюри выберет лучших среди следующих киноработ: документальный исследовательский фильм <Светлые воспоминания> (Эквадор, реж. Миша Вальехо Прут), который повествует о сопротивлении общин отдаленных деревень Эквадора, памяти, потерях. Премьера фильма состоялась на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA); <Священное электричество> (Грузия, реж. Тато Котетишвили) - сюрреалистическая ирония и сатирическая комедия о <святой> энергии, обнаруженной в деревнях Грузии. Премьера состоялась на Роттердамском международной кинофестивале; <На грани> (Бельгия, реж. Софи Мюзель, Герен ван де Ворст) - описывает путешествие молодой женщины к самопознанию в прямом и переносном смысле этого слова, на краю света. Премьера фильма прошла на Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина); <Или река, или смерть> (Хорватия, реж. Игорь Безинович) - смелое и необычное киноэссе о радикальной политике и неповиновении. Премьера состоялась в Роттердаме; <Песни медленно горящей земли> (Украина, реж. Ольга Журба) - поэтический политический портрет о последствиях войны в Украине и упорном выживании. Премьера

- Венецианский международный кинофестиваль; <Перевернутый мир> (Аргентина, Швейцария, реж. Агостина ди Лусиано, Леон Швитер) - документальное размышление о нестабильности, миграции и утраченной надежде современного мира. Премьера состоялась на кинофестивале в швейцарском Нионе - Visions Du Reel; <Мое все> (Франция, реж. Анна-Софи Байи) - драма о любви, близости и личном преображении. Премьера - Венецианский международный кинофестиваль; <Волки всегда приходят ночью> (Австралия, Монголия, Германия, реж. Гейбриел Брейд)

- загадочный и трогательный фильм, в котором в ночной тишине раскрываются невидимые страхи и старые раны, преследующие человека. Премьера - Международный кинофестиваль в Торонто; <У подножия вулкана> (Польша, реж. Дамиан Коцур) - интимная и напряженная история о молодом человеке, пытающемся найти свое место в обществе, балансирующем на грани насилия и преданности. Премьера - Международный кинофестиваль в Торонто; <Монета> ( Италия, реж. Эмилиано Данте) - философский и художественный взгляд на, казалось бы, обыденный предмет - монету, и на историю вокруг неё. Премьера - Международный кинофестиваль в Пуне (Индия). Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы, отобранные на ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др). Ожидается визит выдающихся деятелей мирового кино, которые поделятся с публикой своим опытом и искусством.