Понедельник, 23 Июня 2025 17:29

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении глубоко разочаровано искаженными и крайне однобокими формулировками, содержащимися в "Стамбульской декларации", принятой в рамках последней министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), и резолюциях, представленных по инициативе Азербайджана.

В заявлении, распространенном МИД Армении подчеркивается, что акценты, поставленные в этих документах, противоречат интересам и логике установления прочного мира в регионе.

"Обращаем внимание государств-членов ОИС на то, что разговоры о "Западном Азербайджане" под видом прав человека являются явным территориальным притязанием Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, что зафиксировано даже в учредительных документах искусственно созданной для этой цели "организации". Считаем полезным напомнить, что Западный Азербайджан - это западные регионы Азербайджана: "Газах, Товуз, Агстафа, Гедабек, Дашкесан, Кельбаджар, Лачин, Кубатлу, Зангелан и Нахичевань". На территории Республики Армения нет и не может быть так называемого "Западного Азербайджана"", - подчеркнули в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Что касается азербайджанцев, проживающих в Советской Армении, продолжили в МИД страны, то они покинули Армению добровольно в последние годы существования СССР, смогли продать или обменять свое имущество или получили компенсацию от правительства Армении".

"К сожалению, судьба армян в Азербайджане была иной в Баку, Сумгаите и других местах, где происходили резня и насильственное перемещение армян, и мир стал свидетелем последнего проявления этого в нашем регионе осенью 2023 года, когда более 115 000 (свыше150 тысяч в период c 2020 по 2023 года - ред.) армян были вынуждены покинуть Нагорный Карабах, подвергшись этнической чистке", - продолжили в МИД Армении.

Отмечается, что Косвенное поощрение такого поведения со стороны ОИС находится в логическом противоречии с позицией ОИС по кризису на Ближнем Востоке за последние два года.

В МИД Армении также выразили удивление неправильной интерпретацией событий в Ходжалы (Иванян) в конце 80-ых и начале 90-ых годов прошлого столетия. "Подлинная история преступлений против человечности общеизвестна и прямо опровергает любые обвинения в адрес Армении. Вызывает сожаление, что принятая декларация, расходясь с заявлениями, сделанными членами ОИС в марте этого года и впоследствии об установлении межгосударственных отношений и заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, содержит односторонние заявления о предварительных условиях подписания соглашения", - добавили в ведомстве.

Ереван обратил внимание членов ОИС на то, что Армения заявила о готовности подписать соглашение без каких-либо задержек, предложив начать консультации о месте и дате его подписания, а также найти конструктивные решения по ряду поднятых Азербайджаном вопросов. "Было бы логичнее, если бы заинтересованные в установлении мира в регионе партнеры призвали Азербайджан подписать соглашение без лишних задержек, воздерживаясь от создания искусственных проблем на этом пути", - далее заявили в Министерстве.

Армянское внешнеполитическое ведомство также выразило глубокое сожаление и принятие резолюция "о защите культурных ценностей". "Игнорируя продолжающееся уничтожение армянского культурного наследия под контролем Азербайджана и его систематический вандализм, резолюция пытается придать вопросу религиозный оттенок, подпитывая ложные и опасные тезисы. Уважение и бережное отношение Армении к исламскому культурному наследию общеизвестны и легко доказуемы.

Министерство иностранных дел призывает государства-члены Организации исламского сотрудничества, присоединившиеся к вышеупомянутым декларации и резолюциям, пересмотреть и решительно отказаться от предвзятых инициатив, направленных против территориальной целостности и суверенитета Армении и ставящих под угрозу процесс урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Существует реальная возможность для мира на Южном Кавказе, и такой подход любой международной организации не способствует эффективной реализации этой возможности. Республика Армения привержена мирной повестке дня и стратегии ее реализации и ожидает от международных партнеров, включая Организацию исламского сотрудничества, поддержки усилий по установлению прочного и стабильного мира между Арменией и Азербайджаном", - заключили в МИД Армении.