Понедельник, 23 Июня 2025 17:27

АрмИнфо. 8-й Международный фестиваль короткометражных фильмов в этом году пройдёт с 26 по 30 июня в двух городах - Ереване и Сисиане.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, торжественная церемония открытия фестиваля состоится 26 июня, в 18:00, в Городском культурном центре им. А. Сагияна в Сисиане. Откроется фестиваль фильмом <Человек, который не мог молчать> (реж. Небойша Слиепчевич, Хорватия), победителем конкурсной программы короткометражных фильмов 77-го Каннского кинофестиваля.

Мероприятия фестиваля в Сисиане продолжатся до 28 июня, а с 29 июня в 15:00 программа продолжится в Союзе кинематографистов Армении, а в 20:30 - в амфитеатре Детского парка в Ереване состоится показ конкурсных фильмов. 30 июня в том же амфитеатре пройдет церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. Благодаря кинофестивалю, зрители получат возможность увидеть короткометражные фильмы - лауреаты престижных международных кинофестивалей. Помимо этого, врамках фестиваля, пройдут творческие встречи, просмотры фильмов с последующим обсуждением, мастер-классы, круглые столы, презентации и др. В этом году 8-й Международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Ереване получил более 850 заявок из 90 стран. В конкурсную программу вошло 44 фильма из 23 стран, в том числе: Казахстана, Хорватии, Франции, России, Узбекистана, Кубы, Ирана, Греции, Турции, Великобритании, Бразилии, Италии, Германии, Ливана, Эстонии, Индии, Австрии, Албании, Малайзии, Испании, США, Аргентины, Грузии. Из них 17 фильмов - в национальной программе, 27 - в международной.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Полная информация о программе фестиваля доступна на его страницах в соцсетях: Facebook и Instagram . Отметим, что Международный кинофестиваль короткометражных фильмов был основан в Ереване в 2018 году режиссером и продюсером Гужем Тадевосяном.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, а его главным спонсором выступает мэрия Еревана.