Понедельник, 23 Июня 2025 16:49

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 74-78/15 в кв. “Айгедзор”, жилые дома 29-40 на улице Аргутяна, жилые дома 21/4-21/12 на улице Грибоедова, жилые дома 21/2, 21/3 на улице Адонца;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улицы 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 в кв. “Ахтанак”, участки Ахтанака 7, 9, 10, 11, 36-2, улицы Норик, 1, 2, 3, 5 в кв. “Ахтанак”;

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 14, 15 на улице Назарбекяна, жилые дома 4, 6 в кв. “Норашен”;

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-13:00 частично 1-ый и 2-ой переулки Бакунца, частично улица Гюликевхяна, здания школ N141, 142, ясли-детский сад N258 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 41 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома на 13-ой улице Норка, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улицах Мушакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Атояна, поликлиника Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

12 ։ 00-16 ։ 00 ООО “Юксуз”, “Медитек”, “Тойота Ереван”, ‘Кей Груп”;

в Армавирской области:

11:00-13:00 частично село Нор Артагерс;

11:00-17:00 села Лернагог и Даларик;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ошакан, Воскеваз, Сасуник, Воскеат и Агарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Джрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00 14:00 села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, частично села Вардашат, Урцаландж; станции компаний “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет каян”;

10:00 16:00 частично 2-ой и 3-ий кварталы, частично кварталы “Каяран”, “Нор”, частично улицы Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, частично улицы 3-10, частично переулке 6, 7, 9 в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-14:30 частично село Верин Двин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Артабуйнк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайккской области:

11։00-17։00 частично село Дзорахбюр; село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Кахси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 переулки 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 1-ой улице села Норабак;

10:00-10:30 насленный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 частично населенный пункт Мартуни;

10։00-16։00 частично села Барепат, Дзораванк, Антарамеч и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 насленный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ева-Шин”;

11:00-17:00 насленный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-13:00 села Айгедзор, Чинар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично трасса Вираайоц в городе Стерпанаван;

11:00-17:00 кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовян, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир; больница, Асфальтный завод, села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

14:00-17:00 улица Десини, частично квартал “Америкакан” в городе Степанаван.

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Дзитанков в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.