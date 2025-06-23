Понедельник, 23 Июня 2025 16:21

АрмИнфо. Делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе посетила Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". С армянской стороны гостей сопровождал заместитель министра внутренних дел Армен Казарян. Об этом сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида армян.

Гости возложили венок к мемориалу и цветы к вечному огню, минутой молчания почтив память святых мучеников.

Отметим, что Грузия официально не признала Геноцид армян в Османской империи.