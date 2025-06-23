Понедельник, 23 Июня 2025 14:56

АрмИнфо. Америабанк стал первым банком в Армении, предоставившим своим инвестиционным клиентам прямой доступ к торговой системе AMXTrader Армянской фондовой биржи (AMX) посредством своей платформы MyInvest. Интеграция этой платформы на AMX позволит банковским клиентам в режиме реального времени отслеживать биржевые котировки и автоматически, быстро и без посредника совершать сделки. Об этом в беседе с журналистами 23 июня на мероприятии, приуроченном старту сотрудничества с AMX, заявила содиректор Америабанка по линии валютных и брокерских операций Диана Акопян.

Она заметила, что благодаря внедрению MyInvest - активизировалась сама деятельность Биржи. В частности, на одной из самых активных площадок - рынке корпоративных облигаций, более половины сделок приходится на долю клиентов Америабанка. "И этого мы сумели достичь благодаря внедрению MyInvest, всем интеграциям и всем новым возможностям, которые внедряем постоянно в нашу платформу. Хочу отметить также, что рынки стали более доступными, поскольку мы снизили минимальные цены для армянского рынка - c 2.5 тыс. драмов до 1 тыс. драмов. Этим шагом мы попробуем еще больше развивать инвестиционную культуру в Армении, стимулировать инвесторов вкладываться в армянский рынок, тем самым содействуя развитию страны и рынка капитала в частности", - подчеркнула Акопян.

По случаю сотрудничества с Америабанком, директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян отметил: "Данную инициативу Америабанк реализовывает в очень правильное время, что позволит ему быть на шаг впереди от своих конкурентов. Это беспрецедентная и смелая инициатива в банковской системе Армении, потому что впервые банк предоставляет возможность иметь прямой доступ к фондовой бирже, то есть видеть площадки биржи, и совершать торговлю в режиме реального времени. Подобные инциативы никогда ранее не реализовывались в банковской системе Армении". Он упомянул, что желающие инвестировать всегда отправляли свои заявки в телефонном режиме, через электронную почту, что не позволяло совершать сделки по реальным ценам. Для любой биржи, по словам главы АМХ, подобное развитие можно считать революционным.

Руководитель инвестиционного трайба Америабанка Артуш Енгибарян, назвав сегодняшний день историческим для развития рынка капитала Армении, подметил: "Благодаря этому сотрудничеству мы заложили начало электронным торгам ценными бумагами в Армении, что поспособствовало развитию рынка капитала". Он сообщил, что платформа MyInvest имеет широкие возможности, позволяя инвестировать как на армянском, так и на международном рынках.

Отвечая на и вопрос корреспондента АрмИнфо, Енгибарян отметил, что динамика на MyInvest вдохновляет, учитывая, что за последние 3 года приблизительно в три раза выросли как сделки, так и клиентская база. "Это показатель того, что люди очень заинтересованы инвестициями и пытаются найти более разумные и эффективные способы управлять своими сбережениями. И MyInvest, вовремя появившись на рынке, можно сказать, удовлетворяет потребности граждан в плане осуществления эффективных инвестиций", - сказал он.

Отметим, что MyInvest - это инвестиционная платформа Америабанка, которая предоставляет доступ одновременно к более чем 30 международным финансовым рынкам и более чем 20 000 акциям и облигациям. Это дает клиентам банка возможность совершать многочисленные сделки, в том числе на рынке облигаций, быть активными и тем самым способствовать повышению активности на бирже.

Напомним, что Америабанк - ведущее финансовое и технологическое учреждение, один из значимых игроков в экономике Армении. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные продукты, услуги и инновационные платформы на рынке, направленные на удовлетворение финансовых и нефинансовых потребностей людей. Америабанк, как динамично развивающаяся финтех-среда, предлагает комплексные решения, улучшающие качество жизни.