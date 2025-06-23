Понедельник, 23 Июня 2025 13:28

АрмИнфо. 22 июня 2025 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с первым заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау, в ходе которого стороны подчеркнули многолетний позитивный опыт двухстороннего партнерского взаимодействия Туркменистана с Соединенными Штатами Америки в политической, торгово-экономической, социально-культурной и других сферах.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, они обменялись мнениями по ситуации, складывающейся в настоящее время в регионе Ближнего Востока, и решению в этой связи ряда гуманитарных вопросов.

При этом, особо было подчёркнуто, что Туркменистан как государство, чей нейтральный статус был трижды признан мировым сообществом в лице Организации Объединённых Наций, играет активную и конструктивную роль в международных делах. В этой связи туркменская сторона, строго следуя принципам мирного урегулирования любых международных проблем, выразила готовность участвовать в разрешении нынешней ситуации на Ближнем Востоке посредством использования самого широкого спектра дипломатических средств и методов.

Телефонный разговор, состоявшийся между руководством Министерства иностранных дел Туркменистана и Государственного департамента США прошел в дружеской и конструктивной атмосфере.