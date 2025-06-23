Понедельник, 23 Июня 2025 12:20

АрмИнфо. Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РА.

Как отмечает источник, стартовавшие с 19 июня учебные курсы позволят будущим сотрудникам полицейской гвардии повысить свою профессиональную готовность к применению мер принуждения в соответствии с новым законом.

"Эта инициатива является очередным результатом тесного сотрудничества с Министерством внутренних дел. Сегодня ваше активное участие в специальной серии тренингов очень важно: оно выражает не только вашу готовность развивать свои способности и навыки, но и приверженность ценностям прав человека и верховенства закона", - отметил в своем выступлении руководитель офиса Совета Европы в Ереване Максим Лонганген.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян поблагодарил партнеров по Совету Европы за эффективное сотрудничество, подчеркнув важность совместно достигнутых результатов в рамках реформ полиции. "Мы запустили эту серию тренингов в феврале при поддержке наших партнеров. У нас прошли курсы подготовки тренеров по основным важным направлениям, таким, как применение силы, задержание как отдельное направление", - сказал заместитель министра.

При этом, в выполнении сотрудниками Полицейской гвардии Мкртчян выделил необходимость уважения прав граждан и грамотное применение законодательства в условиях принуждения или применения силы. По словам Армена Мкртчяна, это также важная гарантия с точки зрения неуязвимости сотрудников полиции.

По словам национального эксперта Совета Европы Грайра Гукасяна, участникам будет предоставлено много возможностей и времени для того, чтобы поднять волнующие их вопросы. "Мы надеемся, что это будет более эффективный формат, чтобы мы могли сделать то, что хотим, максимально доступным образом", - отметил он.

Учебный материал представлен с прикладным подходом. В рамках курса участники также изучат конкретные ситуационные вопросы, что позволит им сформировать практические навыки правильного реагирования. Курс направлен не только на развитие профессиональных навыков, но и на трансформацию мышления с целью формирования более соразмерных и соответствующих правам человека подходов при применении мер принуждения.

Национальный эксперт Совета Европы Арнольд Варданян пояснил, что в ходе обучающихся курсов были представлены принципы и отправные точки, которые должны быть "красной линией" при применении мер принуждения. Также будет представлена специфика применения отдельных видов мер принуждения, исходя из новых стандартов, установленных в недавно принятом "Законе о полицейской службе".

Напомним, что реформы в структуре Полиции осуществляются по четырем основным направлениям: формирование Патрульной службы, Уголовной полиции, Муниципальной полиции и Полицейской гвардии.