Понедельник, 23 Июня 2025 10:58

АрмИнфо. В Армении станет немного прохладнее.

Как передает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, 23 июня температура воздуха на всей территории страны понизится на 2-4 градуса. При этом, сегодня, 23 июня в некоторых регионах республики прогнозируются дожди с грозами, возможно, с градом. В период с 24 по 27 июня осадков не ожидается. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 18-22 м/с.

В Ереване вечером 23 июня в отдельных районах города возможны кратковременные дожди и грозы. Во время гроз порывы ветров составят 15-18 м/с. С 24 по 27 июня осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 23 июня днем составит 27-29 градусов, вечером - 21-23 градуса, в ночь с 23 на 24 июня - 13-15 градусов выше нуля.