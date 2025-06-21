Суббота, 21 Июня 2025 15:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 частные дома 2, 4, 5, 6 на улице Мушакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома на улице Хоренаци, жилой дом 72 на улице Хоренаци, жилые дома 39м 41, 43 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 частично село Сардарапат;

11:00-17:00 села Шеник, Ервандашат, Багаран;

в Араратской области:

10։00-11:30 частично село Дитак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично село Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-15:00 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен; частично села Аревшат, Ланджазат, Дехдзут;

13։00-14։30 села Бюраван, Ншаван, частично село Аревшат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Верин Двин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Артабуйнк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-14։00 жилые дома 18-22 в 4-ом квартале, жилые дома 1-18, 28-31 в 5-ом квартале, школа N2, ясли-детские сады NN6, 47 в общине Чаренцаван;

10։30-16։30 общины Агверан, Арзакан, садоводческая компания “Бжни”, газозаправочная станция “Ашнах”, станции компаний “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Телеком Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13։00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станция компаний “Телеком Армения”, “Юком’;

14։00-16։00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, В. Шоржа, Неркон Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), МГЭС “Айрк -1”, “Айрк-2”, станции компаний “Телеком Армения”, “Юком’;

в Лорийской области:

10 ։ 00-12 ։ 00 2-ой квартал, поселок Булгаракан в городе Ванадзор;

11:00-15:00 частично село Мецаван;

10:00-13:00 4-ый микрорайон города Степанаван;

14:00-17:00 3-ий микрорайон города Степанаван;

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.