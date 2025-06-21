Суббота, 21 Июня 2025 12:40

АрмИнфо. В Стамбуле состоялась встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, в ходе встречи стороны обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога и достижения конкретных результатов. Собеседники также коснулись региональных развитий и возможных направлений двустороннего сотрудничества в этом контексте.

Пашинян подчеркнул приверженность Армении процессу обеспечения мира и стабильности в регионе и подчеркнул свою приверженность продолжению политики нормализации отношений с соседями.

Лидеры двух стран подтвердили готовность продолжать прямые контакты и диалог.

Они обменялись мнениями по армяно-азербайджанскому мирному процессу, а также проекту правительства Республики Армения "Перекресток мира".

Меж тем согласно пресс-службе турецкого президента, которую приводит Анадолу, Эрдоган на встрече Пашиняном, заявил, что Турция использует все средства дипломатии для установления стабильности не только на Кавказе, но и во всем регионе.

В ходе встречи стороны обсудили уровень отношений между Турцией и Арменией, процесс мира и диалога на Южном Кавказе и текущие события, касающиеся региона.

В ходе встречи президент Эрдоган обратил внимание на важность соглашения, достигнутого на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Президент подчеркнул, что Турция продолжит оказывать всяческое содействие усилиям по развитию региона, руководствуясь принципом "на пользу всем".

В ходе переговоров также обсуждались возможные шаги, которые будут предприняты в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Эрдоган подчеркнул, что Турция использует все средства дипломатии для установления стабильности не только на Кавказе, но и во всем регионе. Анкара продолжает контакты с лидерами стран с целью устранения рисков, создаваемых спиралью насилия в регионе, которая началась с нападения Израиля на Иран.