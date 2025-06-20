Пятница, 20 Июня 2025 21:44

АрмИнфо.В Дилижане в третий раз стартует уже ставший традиционным армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль <Мимино>. Об этом сообщает Комитет по туризму Армении.

Согласно источнику, в ходе фестиваля участвующие армянские и грузинские команды будут соревноваться, готовя и представляя на своих стендах разнообразие и историю национальной кухни, а в культурных и музыкальных зонах будет представлена культура народов: пение, танцы, музыка, произведения искусства, ремесла.

Площадка фестиваля будет разделена на 4 зоны: для приготовления и представления армянских и грузинских блюд; для презентации художественных и ремесленных изделий; для презентации музыкально-художественной части и зона конкурсной комиссии.

Фестиваль нацелен поспособствовать армяно-грузинскому межкультурному диалогу, укреплению дружбы и повышению конкурентоспособности Армении на мировом рынке.

Мероприятие состоится 21 июня, с 16:00 в Дилижане (ул. Мясникяна 55, муниципалитет Дилижана) при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Армении. Вход бесплатный.