Пятница, 20 Июня 2025 21:39

АрмИнфо. Согласно результатам мониторинга, из запланированных действий Стратегии Омбудсмена Армении полностью выполнено только 40%.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянской ассоциации юристов, в частности, из 60 мероприятий, предусмотренных стратегией, 24 были успешно реализованы, 26 выполнены частично, а 10 остаются невыполненными. Как сообщила замминистра юстиции Анна Карапетян, разработка новой стратегии запланирована на начало 2026 года. "Мы будем использовать вторую половину этого года для оценки и переоценки деятельности", - заявила Карапетян.

В свою очередь, председатель совета управления сети НПО по защите прав лиц, насильственно перемещенных из Арцаха, исполнительный директор НПО "Гармония" из Шуши Джульетта Арустамян выразила надежду, что обсуждения приведут также к решению актуальных проблем армян из Арцаха.

Согласно источнику, мониторинг выполнения действий, подлежащих осуществлению на 2023-2024 годы в рамках плана действий по осуществлению национальной стратегии защиты прав человека на 2023-2025 годы, был проведен ассоциацией совместно с сетью ОГО по защите прав лиц, насильственно перемещенных из Арцаха.

В результате общественного мониторинга был составлен проект отчета, который был разослан всем государственным органам и другим заинтересованным структурам, с целью получения предложений и замечаний по проекту. В результате, обобщив полученные предложения и замечания, была разработана окончательная версия отчета.