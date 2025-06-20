Пятница, 20 Июня 2025 21:34

АрмИнфо.В рамках своего визита в Турцию премьер- министр Никол Пашинян посетил армянскую церковь Сурб Аствацацин (Церковь Пресвятой Богородицы - ред.) и Голубую мечеть в Стамбуле.

Как сообщает пресс-служба премьера, сопровождали Пашиняна председатель церковного совета Грант Маскафян, второй председатель Минас Арслан и директор армянской школы при церкви Клотия Темир.

В ходе визита премьер-министр обошел территорию церкви, зажег свечи и ознакомился с условиями жизни местной общины. Пашинян также посетил дошкольное учреждение и армянскую школу, где на месте изучил образовательные программы и общественные инициативы, реализуемые в рамках общины.

Как сообщают турецкие источники, в момент прибытия Пашиняна в Стамбул Константинопольская патриархия объявила, что будет закрыта для премьера. Примечательно также, что армянский патриарх Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Саак Машалян находился в это время за пределами страны. Премьер посетил армянский храм в сопровождении служителя Армянской католической церкви.