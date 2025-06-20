Пятница, 20 Июня 2025 21:32

АрмИнфо. Аресты представителей оппозиции, произошедшие на фоне визита премьер-министра Никола Пашиняна в Стамбул, преследуют цель убедить внешних партнеров в том, что в Армении не произойдут неожиданные события. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог, учредитель аналитического центра "Восканапат" Грант Мелик-Шахназарян.

По его мнению, Пашинян стремится к полной нейтрализации внутреннего сопротивления, что обуславливается серьезными потрясениями в регионе. "Вне всякого сомнения, при первой же возможности Турция и Азербайджан воспользуются хотя бы небольшим ослаблением Ирана и реализуют свои давние геополитические и геоэкономические планы. Тюркский коридор через Сюник - лишь малая часть этих замыслов. Игра преследует гораздо более далеко идущие цели", - подчеркнул Шахназарян.

В связи с этим он призвал рассматривать происходящие в Армении события через призму региональных изменений. "На данный момент задача Никола заключается не только в удержании власти, но и в убеждении внешних партнеров в своей силе. Эрдоган не должен сомневаться в том, что Никол - "сильный игрок". Он не должен беспокоиться о том, что в Армении могут произойти неожиданные события. Именно это и является основной целью арестов", - резюмировал эксперт.

Напомним, что сегодня, как сообщила пресс-служба Инициативы пяти правозащитников, после полудня в Ереване и других областях страны были задержаны и доставлены в отделы полиции несколько десятков граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов и представляющих различные политические силы и группы.