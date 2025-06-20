Пятница, 20 Июня 2025 21:22

АрмИнфо. В Стамбуле стартовала встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Напомним, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию. В рамках своего визита премьер встретился с армянской общиной Турции, посетил армянскую церковь Сурб Аствацацин (Церковь Пресвятой Богородицы - ред.) и Голубую мечеть в Стамбуле. Пашинян также посетил дошкольное учреждение и армянскую школу, где на месте изучил образовательные программы и общественные инициативы, реализуемые в рамках общины.