Пятница, 20 Июня 2025 20:19

АрмИнфо. «Победа, достигнутая Азербайджаном на поле боя, открыла большие возможности для установления мира и стабильности в Кавказском регионе. В такой критической обстановке тесное сотрудничество Турции и Азербайджана на региональном и глобальном уровне важно как никогда», - сказал министр национальной обороны Яшар Гюлер. Об этом сообщает Anadolu.

Министр Гюлер принял участие в приеме, организованном в Gazi Orduevi в Анкаре по случаю Дня вооруженных сил Азербайджана.

В своем выступлении Гюлер пожелал милости Всевышнего мученикам, которые мужественно и самоотверженно сражались за суверенитет и независимость Азербайджана, а также пожелал скорейшего выздоровления ветеранам.

Отметив, что масштабы и влияние глобальных и региональных рисков и угроз растут с каждым днем, Гюлер сказал: «В этом процессе, когда все эти события угрожают миру, стабильности и процветанию, для наших стратегически расположенных стран не выбор, а необходимость быть сильными во всех областях и усиливать сдерживание. В такой критической обстановке тесное сотрудничество Турции и Азербайджана на региональном и глобальном уровнях важно как никогда. Наши страны, имеющие стратегическое партнерство, объединяет непоколебимый дух солидарности с вечными и неизменными братскими узами, а не отношениями двух государств».