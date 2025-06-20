Arminfo.info


 Пятница, 20 Июня 2025 20:06
Алине Григорян

Армянская ассоциация юристов: Из действий Стратегии Омбудсмена полностью выполнено только 40%

Армянская ассоциация юристов: Из действий Стратегии Омбудсмена полностью выполнено только 40%

АрмИнфо. Согласно результатам мониторинга, из запланированных действий Стратегии Омбудсмена Армении полностью выполнено только 40%.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянской ассоциации юристов, в частности, из 60 мероприятий, предусмотренных стратегией, 24 были успешно реализованы, 26 выполнены частично, а 10 остаются невыполненными. Как сообщила замминистра юстиции Анна Карапетян, разработка новой стратегии запланирована на начало 2026 года. "Мы будем использовать вторую половину этого года для оценки и переоценки деятельности", - заявила Карапетян.

В свою очередь, председатель совета управления сети НПО по защите прав лиц, насильственно перемещенных из Арцаха, исполнительный директор НПО "Гармония" из Шуши Джульетта Арустамян выразила надежду, что обсуждения приведут также к решению актуальных проблем армян из Арцаха.

Согласно источнику, мониторинг выполнения действий, подлежащих осуществлению на 2023-2024 годы в рамках плана действий по осуществлению национальной стратегии защиты прав человека на 2023-2025 годы, был проведен ассоциацией совместно с сетью ОГО по защите прав лиц, насильственно перемещенных из Арцаха.

В результате общественного мониторинга был составлен проект отчета, который был разослан всем государственным органам и другим заинтересованным структурам, с целью получения предложений и замечаний по проекту. В результате, обобщив полученные предложения и замечания, была разработана окончательная версия отчета. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Член правления Фонда армян Франции поддержал курс ПашинянаЧлен правления Фонда армян Франции поддержал курс Пашиняна
Делегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализацииДелегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализации
Делегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализацииДелегация ЕС прибыла в Ереван для следующего этапа диалога по визовой либерализации
Землю с могилы Лемкина привезли в  ЕреванЗемлю с могилы Лемкина привезли в  Ереван
Посольство ФРГ в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из ИранаПосольство ФРГ в Ереване оказывает поддержку гражданам Германии, въезжающим в Армению из Ирана
Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой ПашиняномЧлен правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерстваВ Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
Плановые отключения электроэнергии 25 июняПлановые отключения электроэнергии 25 июня
Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмамиУчастники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полицииАдвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>
Нарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезанНарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезан
Мэрия готовит единую электронную платформу городских услугМэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство АрменииМарукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движенияМэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕСВице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
Пашинян: план национализации ЗАО Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомстваПосле скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлогАнтикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянамиАзербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж МанукянИз жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для АрменииЭксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении
Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничестваАзербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества
Армянская звезда Голливуда посетит Армянская звезда Голливуда посетит "Золотой абрикос"
Самвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарностиСамвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарности
Абоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странахАбоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странах
Cостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в ТуркменистанCостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан
Председатель НС Армении посетит ЭстониюПредседатель НС Армении посетит Эстонию
Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре ЕреванаСовет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана
Самвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в АрменииСамвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в Армении
Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мираДепутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в РоссииПашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагуАдвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городахМеждународный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из РоссииADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляцииСамвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
Плановые отключения электроэнергии 24 июняПлановые отключения электроэнергии 24 июня
Армянский премьер принял главу МВД ГрузииАрмянский премьер принял главу МВД Грузии
Делегация главы МВД Грузии посетила Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧСторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родинойБизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой биржеРеволюционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
Глава грузинского МВД посетит АрмениюГлава грузинского МВД посетит Армению
В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазовВ Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента СШАТелефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВДНачался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
Папикян провел заседание коллегии при министре обороны АрменииПапикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашнеВосстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
Глава МИД Армении едет в КитайГлава МИД Армении едет в Китай
Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризмаДашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиковВ Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из ИранаЭкс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностямиАрмения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
В Армении отметили вырисовывание первых В Армении отметили вырисовывание первых "цветочков" визита Пашиняна в Турцию - ОИС выдвигает территориальные требования к Еревану
Карапетян из застенок Карапетян из застенок "Армавира": Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе





Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем ВостокеКазахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке