Пятница, 20 Июня 2025 20:04

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян собирается пригласить президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Армению.

Как сообщает армянская еженедельная газета "Агос", издающаяся в Стамбуле, об этом премьер заявил на встрече с армянской общиной Турции.

Напомним, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию. Вечером состоится встреча Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.