Пятница, 20 Июня 2025 20:01

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита в Стамбул провел встречу с армянской общиной Турции, которой представил цели своего визита.

Как сообщает пресс-служба премьера, в частности, Пашинян рассказал о шагах, направленных на установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также обсудил вопросы регионального развития и представил идеологию "реальной Армении".

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул важность рабочего визита в Турцию, отметив, что он стал возможен благодаря активизации диалога между двумя странами в последнее время. По мнению Пашиняна, предстоящая встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может дать новый импульс двусторонним отношениям.

Как сообщил премьер, в основе визита лежат межгосударственные отношения между Арменией и Турцией. Он подчеркнул, что текущий процесс представляет собой повестку дня, направленную на установление отношений, отвечающих интересам обеих стран. В этом ключе Пашинян также отметил важную роль армянской общины Турции в углублении диалога и налаживании межгосударственных связей.

Напомним, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию. Вечером состоится встреча Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.