Пятница, 20 Июня 2025 19:56

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении опубликовало пост в связи со Всемирным днём беженцев, ограничившись лишь общими фразами и ни слова не сказав про беженцев из Арцаха.

В публикации ведомства в Твиттер (Х), лишь подчеркнута важность скоординированных усилий международного сообщества в решении вопросов прав беженцев и проблем, с которыми они сталкиваются.

Министерство иностранных дел Армении также отметило, что только посредством реального сотрудничества и общей ответственности можно обеспечить устойчивые решения.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.