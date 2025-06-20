Пятница, 20 Июня 2025 19:48

АрмИнфо. Традиционный книжный фестиваль - Yerevan Book Fest - в этом году расширит географию, охватив и области Армении. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), подобное решение было принято на заседании правительства Армении.

В частности, согласно решению, книжный фестиваль будет организован в этом году также в Сюникской и Ширакской областях. С этой целью из госбюджета будет выделено 19.1 млн. драмов.

Инициатором расширения охвата книжного фестиваля выступает МОНКС. В качестве обоснования в ведомстве отметили, что проведение мероприятия в областях может создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала в регионах страны и оживления культурной жизни.

<Цель инициативы - способствовать децентрализации культурной жизни, развитию и распространению культуры чтения, а также вовлечению писателей и творцов, проживающих в регионах, в активные культурные процессы>, - говорится в сообщении МОНКС.

Отметим, что фестиваль проводится в Ереване с 2017 года.