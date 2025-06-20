Пятница, 20 Июня 2025 18:05

АрмИнфо. Власти Армении, принимая во внимание последовательность различных процессов, играют значительную роль в становлении Турции в качестве "смотрителя" на Южном Кавказе. Такое мнение 20 июня на брифинге выразил депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, касаясь сегодняшнего визита премьера Армении Никола Пашиняна в Турцию.

По словам депутата, армянские власти неоднократно подчеркивали, что в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном они видят определенную роль Турции.

"Хотя это не всегда выражается прямым текстом, у властей Армении было ожидание, что вмешательство Турции могло бы способствовать улучшению отношений между странами", - пояснил Абрамян.

Оппозиционер при этом обратил внимание, что эта ситуация развивается на фоне того, что два ключевых государств региона - Россия и Иран заняты в военных конфликтах. Это обстоятельство, по его словам, лишь способствуют повышению роли Турции и Азербайджана в регионе.

Однако, Абрамян подчеркнул, что окончательные выводы по поездке Пашиняна в Турцию можно будет сделать только после появления официальных заявлений. Тем не менее, депутат обратил внимание на то, что региональные державы за последние два- три месяца открыто заявляют о своих интересах, и с этой точки зрения даже сейчас можно предположить, о чем именно будут вести переговоры Пашинян и президент Турции.

"Здесь вопрос скорее в другом - увидим ли мы затем в официальном заявлении весь спектр обсуждаемых вопросов и достигнутых договоренностей. Хотя, Турция, по сути, постоянно озвучивает, какие приоритеты она имеет в регионе ", - резюмировал Абрамян.

Напомним, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян с первым с рабочим визитом прибыл в Турцию. Как сообщает пресс-служба премьера, вечером состоится встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Примечательно, что накануне в Турцию ездил президент Азербайджана Ильхам Алиев.