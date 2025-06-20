Пятница, 20 Июня 2025 16:56

АрмИнфо. Заключение под стражу армянского предпринимателя Самвела Карапетяна стало попыткой властей Армении предотвратить возникшую вокруг Армянской Апостольской церкви (ААЦ) ситуацию и возможную общественную мобилизацию в этом свете. Такое мнение 20 июня в ходе брифинга высказал депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

В этой связи он обратил внимание, что задержание Карапетяна фактически произошло из- за высказывания, которое не являлась законодательно уязвимым.

Депутат подчеркнул, что подобные действия не только порицаемы, но и в будущем могут сказаться на внутре-общественной и политической сфере, в том числе на саму общественность.

"Это очевидное политическое преследование, независимо от того, как и кто будет это объяснять или оправдывать. Мы видим явную ситуацию: Карапетян просто выразил свою позицию, которая не только отличается от позиций властей, но и воспринимается ими как угроза. Поддержка такими авторитетными фигурами Церкви представляет собой серьезный вызов для власти", - пояснил Абрамян.

Тем не менее, по мнению депутата, действия властей не приведут к желаемым результатам. Он считает, что тот "словарный запас" и те методы, которые применяются против ААЦ, не могут в принципе быть положительными для правящей власти.

"Проблема властей заключается не в развитии государственности или результативности работы соответствующих институтов. Это внутренний политический расчет, согласно которому власть пытается устранить всех, кто может создать для них препятствия. Все, кто защищает ААЦ, по сути, становятся мишенью для нападок и власть пытается вывести их из игры", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.