Пятница, 20 Июня 2025 16:19

АрмИнфо. Защита российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна обжаловала решение столичного суда общей юрисдикции на его арест.

Как сообщили АрмИнфо в команде защиты бизнесмена, апелляция на арест сроком два месяца была подана 19 июня. Также сообщается, что бизнесмена находится в карантинной зоне уголовно-исполнительного учреждения "Армавир".

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.