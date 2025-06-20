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АрмИнфо. Вмешательство одного государства в дела другого является крайне опасным явлением, которое не должно иметь места.
Так, депутат от правящей силы "Гражданский договор" Владимир Варданян 20 июня на брифинге с журналистами прокомментировал задержание бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
"Любые политические деятели, граждане, и другие личности, которые участвуют в каких- либо политических процессах, должны понять, что любое выступление или публикация, которые могут представлять собой опасность, не должны оставаться без внимания", - заявил депутат.
При этом, Варданян отметил, что не намерен давать оценку текущей ситуации и не хочет, чтобы его слова воспринимались как вмешательство в работу судебной власти. "Любой угрозе, которая возникает, оценку должна давать судебная власть", - резюмировал депутат.
Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.
|Оппозиционер: Власти Армении, арестовав Карапетяна, стремятся предотвратить общественную мобилизацию вокруг Церкви
|Парламентарии Великобритании поддерживают швейцарскую мирную инициативу по Нагорному Карабаху
|Кремль: Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна
|Защита Самвела Карапетяна обжаловала решение на арест бизнесмена
|Депутат от правящей партии о задержании Самвела Карапетяна: Одно государство не должно вмешиваться в дела другого государства
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|В Армению прибыла парламентская делегация Польши
|Российский эксперт: Армяно-турецкая "нормализация" идет по факту и под диктовку из Анкары
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|Совет сформировал команду по защите прав арцахцев в городе Абовян
|Известны имена жюри международной конкурсной программы кинофестиваля "Золотой абрикос"
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|Роберт Кочарян: мы стремительно скатываемся к тотальной диктатуре
|Араик Арутюнян: урегулирование вопросов между Ереваном и Тбилиси проходит в атмосфере партнерства
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|Самвел Карапетян как гражданин РФ и российский предприниматель получит всю необходимую помощь со стороны России.
|Иностранные инвестиции в Армении не подлежат национализации: Месроп Аракелян
|IDBank и Henley & Partners успешно провели мероприятие «Invest Beyond Borders: Global Mobility & Private Banking» в Ереване
|Артак Зейналян избран судьей Конституционного суда
|<Золотой абрикос> объявил имя первого почетного гостя
|В Музее русского искусства откроют реставрационную мастерскую благодаря сотрудничеству с госфондом и модным брендом
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|Захарова: Большой вопрос, ждут ли Армению в Евросоюзе
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|Захарова: Из Ирана в Армению и Азербайджан сухопутным путем эвакуировано около 550 россиян
|Плановые отключения электроэнергии 20 июня
|Злоумышленники разбили стекла и выбили боковые зеркала автомобиля депутата от блока "Армения"
|Экс-глава Минюста Армении выдвинут на должность члена Конституционного суда
|Депутат ГД: В повестка встречи Пашиняна и Эрдогана - урегулирование армяно-турецких отношений
|Пашинян: Мы не потеряли Нагорный Карабах, мы обрели Республику Армения
|ВТБ (Армения) стал официальным партнером фонда «Музыка во имя будущего»
|Мы сегодня независимы, как никогда: Пашинян
|Делегация Минобороны Армении участвует в авиасалоне в Ла-Бурже
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|<Государство - это я> или как Пашинян из премьера страны-форпоста трансформировался в полноценного премьера
|Задел на будущее: Фонд <Керон> поможет Нацфилармонии с восполнением необходимых музыкантов в рядах оркестра
|"Возрождающийся Арцах" на акции у правительства: Обещания властей Армении - попытка ослабить движение арцахцев и вынудить их покинуть страну
|СМИ: Пашинян в Турции даст согласие на вывод 102-й российской военной базы и <возвращение> 300 тыс. азербайджанцев в Армению
|Владелец ГК "Ташир" поборется за виллу на Лазурном берегу Франции
|Завершена сделка по покупке здания посольства Армении в Брюсселе - генсек МИД
|Спикер НС: необходимо разделять понятия церковь и Ктрич Нерсисян
|Замглавы МОНКС и посол Люксембурга обсудили перспективы отраслевого сотрудничества
|Послы стран ЕС в Армении отправились в Сюник
|Родственники без вести пропавших военнослужащих продолжают блокировать проспект Баграмяна после увольнения главы СНБ Армении
|Депутат НС ставит вопрос об адекватности властей Армении
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|Посольство России представило руководство для россиян по части выезда из Ирана через Армению
|Совет ассоциаций адвокатов и юридических обществ Европы в письме к Пашиняну выразил обеспокоенность нарушением прав адвокатов в стране
|Самвел Карапетян заключен под стражу сроком на два месяца
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