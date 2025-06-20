Пятница, 20 Июня 2025 15:44

АрмИнфо. Вмешательство одного государства в дела другого является крайне опасным явлением, которое не должно иметь места.

Так, депутат от правящей силы "Гражданский договор" Владимир Варданян 20 июня на брифинге с журналистами прокомментировал задержание бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Любые политические деятели, граждане, и другие личности, которые участвуют в каких- либо политических процессах, должны понять, что любое выступление или публикация, которые могут представлять собой опасность, не должны оставаться без внимания", - заявил депутат.

При этом, Варданян отметил, что не намерен давать оценку текущей ситуации и не хочет, чтобы его слова воспринимались как вмешательство в работу судебной власти. "Любой угрозе, которая возникает, оценку должна давать судебная власть", - резюмировал депутат.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Накануне ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.