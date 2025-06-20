Пятница, 20 Июня 2025 15:36

АрмИнфо. Налаживание отношений между Арменией и Турцией имеет особое значение, поскольку невозможно изменить географию, и в этом контексте установление добрососедских связей может способствовать созданию условий для мира в регионе.

Такое мнение 20 июня на брифинге с журналистами, комментируя визит премьер- министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, выразил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Владимир Варданян.

Он подчеркнул, что установление связей между двумя странами особенно актуально в свете текущих событий в регионе. По словам Варданяна, успешное налаживание отношений и подписание мирного договора откроет возможности для развития экономических связей между народами и многими другими сферами.

Касаясь требований, звучащих из Азербайджана и Турции, депутат отметил, что можно делать различные предположения, однако если текст мирного договора уже согласован, то не следует поднимать лишние вопросы. В частности, он проигнорировал вопрос о требованиях Азербайджана относительно заселения армянских территорий азербайджанцами, отметив, что сейчас важно сосредоточиться на месте и времени подписания мирного договора.

"Конечно, важно, чтобы между сторонами существовали конструктивные отношения и атмосфера доверия, которые позволят осуществить подписание мирного договора, но считаю, что в данном вопросе важнее все-таки региональный консенсус ", - резюмировал депутат.

Напомним, что сегодня премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Турцию. Как сообщает пресс-служба премьера, вечером состоится встреча премьер- министра Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.