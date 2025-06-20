Пятница, 20 Июня 2025 15:30

АрмИнфо."Мы понимаем ту сложную ситуацию, в которой находятся семьи без вести пропавших военнослужащих, однако, как мне кажется, необходимо осознавать, что они "проблематичная категория", и взаимодействовать с ними в каком-либо формате весьма сложно из-за отсутствия информации".

Так депутат от правящей силы "Гражданский договор" Владимир Варданян, прокомментировал возможность обсуждения в ходе визита премьер-министра Армении Никол Пашиняна в Турцию гуманитарных вопросов. В связи с этим он также напомнил, что накануне, во время парламентских слушаний, премьер-министр уже упоминал о встрече с родителями без вести пропавших военнослужащих и подчеркнул, что поступившие от них вопросы требуют дальнейшего изучения.

"Хочу подтвердить каждому, кто потерял близкого человека, что ни одно государство не заинтересовано в решении этой проблемы. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы получить информацию о судьбе этих людей", - заявил Варданян.

Он заверил, что работа в этом направлении будет продолжена и займет продолжительное время, хотя не уточнил конкретные шаги. Касаясь увольнения главы СНБ Армена Абазяна он добавил, что независимо от того, кто занимает ту или иную должность, важно придерживаться институционального подхода, однако не разъяснил, что именно он подразумевал под этими словами.

"Коммуникация с родителями без вести пропавших будет продолжена и должна оставаться на постоянной основе. Следует понимать, что авторитарные государства не вовлечены в решение вопросов без вести пропавших. Мы же продолжим работать в этом направлении", - резюмировал депутат, так и не ответив, кто именно будет заниматься этим вопросом, учитывая увольнение Абазяна.

Напомним, что ранее премьер-министр подписал решение, согласно которому глава Службы нацбезопасности Армен Абазян был освобожден от занимаемой должности. Пашинян заверил, что поводом для увольнения во все не стала тиражируемвя в СМИ информация, что Абазян отказался выполнять распоряжение об задержании бизнесмена Самвела Карапетяна. Со слов Пашиняна, последний "не мог не подчиниться" его распоряжениям.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести.

В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.