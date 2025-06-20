Пятница, 20 Июня 2025 15:10

АрмИнфо. Родственники без вести пропавших военнослужащих третий день продолжают акцию протеста перед зданием парламента Армении, перекрыв улицу Баграмяна из-за увольнения главы СНБ Армении Армена Абазяна.

Родители настойчиво требуют разъяснений относительно причин его отставки, которая состоялась по решению премьер-министра Никола Пашиняна. Как пояснил сам премьер, причиной увольнения стало то, что Абазян занимал эту должность достаточно долго. Однако стоит отметить, что по словам родителей, это решение совпало с моментом, когда у них появились первые подвижки в вопросе поиска пропавших военнослужащих, включая определенные договоренности с азербайджанской стороной. Они утверждают, что Абазян должен был провести встречу с представителями Азербайджана в июне.

Родители пояснили, что уже наметились определенные шаги в этом направлении, и ожидалось подписание соглашений, которые способствовали бы поиску без вести пропавших и насильственно исчезнувших. По их словам, увольнение Абазяна создает риск того, что процесс может вновь зайти в тупик, так как именно он был хорошо знаком со всеми нюансами и имел успехи в этом вопросе.

В беседе с журналистами родители рассказали, что до сих пор не поступило ни одной новости о том, кто займется делом пропавших военнослужащих после увольнения Абазяна. "Кажется, мы не так много просим - нам нужно понять, кто теперь будет заниматься этим вопросом. Мы знаем, кто заменит Абазяна, но наше требование заключается в том, чтобы выяснить, кто возьмет на себя ответственность за судьбы наших детей", - отметила одна из родительниц.

Она также напомнила о том, что ранее они пытались организовать встречу с премьер- министром Никола Пашиняном. Однако тот ответил, что уже встречался с ними две недели назад и предложил новую встречу через два месяца. "Когда депутат от блока Армения Гарник Даниелян сообщил ему, что родители ожидают его и хотят обсудить ситуацию, премьер никак не отреагировал. Для нас увольнение Абазяна стало плохой новостью, ведь именно он занимался нашим вопросом и обещал довести его до конца. Теперь же мы снова оказались у "разбитого корыта", - отметила родительница.

Они надеются на встречу с новым и.о. главы СНБ Андраником Симоняном. Родители рассчитывают на то, что он придет ознакомиться с ситуацией и обсудить дальнейшие шаги. В случае, если он не явится, они намерены заявить о своих требованиях другими способами. Напомним, что ранее премьер-министр подписал решение, согласно которому глава Службы нацбезопасности Армен Абазян был освобожден от занимаемой должности. Пашинян заверил, что поводом для увольнения во все не стала тиражируемвя в СМИ информация, что Абазян отказался выполнять распоряжение об задержании бизнесмена Самвела Карапетяна. Со слов Пашиняна, последний "не мог не подчиниться" его распоряжениям.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести.

В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.