Пятница, 20 Июня 2025 14:44

АрмИнфо. Конверс Банк в очередной раз досрочно завершил размещение именных купонных облигаций - драмовых в объеме 3 млрд драмов. Это размещение стартовало 26 мая и уже к 17 июня, вместо предусмотренного 26 августа, все облигации были скуплены. Об этом отмечается в сегодняшнем сообщении Конверс Банка.

В этом сообщении подмечено, что почти 90% сделок были осуществлены через приложение Converse Mobile. Доля физических лиц составила 98% от общего числа инвесторов.

В рамках этого транша (AMCOVSB2NER0) выпущено 60 тыс облигаций, каждая номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, доходность по купону установлена в 10,25%, срок обращения облигаций - 24 месяца, купонные выплаты предусмотрены раз в полгода.

Облигации этого выпуска представлены на листинг Армянской фондовой биржи и после прохождения будут допущены к торгам на вторичном рынке.

"Содействие развитию рынка капитала является одним из приоритетов Конверс Банка. В результате эмиссий облигаций в долгосрочной перспективе значительно возрастут возможности Банка по привлечению финансовых ресурсов. В то же время расширится инструментарий армянского рынка капитала. При организации как собственных эмиссий, так и эмиссий облигаций других компаний мы будем уделять особое внимание драмовым инструментам", - заявил Директор по инвестиционному бизнесу Конверс Банка Григорий Закарян.

Отметим, что незадолго до этого выпуска, Конверс Банку удалось досрочно за считанные дни (с 16 по 23 апреля) разместить долларовые облигации объемом в $10 млн. В конце же 2024 года удалось также досрочно разместить и долларовые и драмовые облигации объемами соответственно $5 млн и 5 млрд драмов.

Помимо выпуска своих облигаций Конверс Банк неоднократно выступает андеррайтером ценных бумаг компаний, желающих в сжатые сроки осуществить размещение собственных облигаций. Так, Конверс Банк с 1 по 11 апреля с.г. - за 10 дней (вместо предусмотренных изначально трех месяцев) досрочно разместил дебютные драмовые облигации иновационного медицинского центра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") в объеме 1 млрд драмов. До этого, в 2024 году также досрочно - на полтора месяца раньше предусмотренного срока (с 28 ноября 2023г по 12 января 2024г, вместо 28 февраля) были размещены драмовые облигации компании Евротерм (бренды "Ноян" и "Менк") в объеме 500 млн драмов. Эта компания является одним из крупнейших армянских производителей и экспортеров соков и нектаров, джемов и овощных консервов. Впрочем, собственные облигации Конверс Банка также в основном размещаются досрочно. Это свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту ценных бумаг и высоком спросе в данном случае на услуги Конверс Банка, в частности андеррайтер предлагает желающим приобрести облигации возможность осуществить транзакции через платформу Converse Mobile.

При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг. Конверс Банк также является корреспондентом по брокерским счетам ценных бумаг, купленных и проданных через Superra. Это приложение создано не для крупных инвесторов, таких как инвестиционные компании, банки, инвестиционные фонды, а для граждан - физических лиц, упрощая и делая доступнее торговлю на вторичном рынке ценных бумаг.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 24.4 млрд драмов ($62.3 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2,2 раза.