Пятница, 20 Июня 2025 13:49

АрмИнфо. Коллектив компании <Электрические сети Армении> выражает свою полную поддержку большому филантропу, бизнесмену и владельцу компании Самвелу Карапетяну. Об этом говорится в заявлении компании <Электрические сети Армении> и профсоюзной организации компании.

<Работая с ним долгие годы, мы знаем его как человека, наделенного высокими человеческими качествами, всегда заботящегося о каждом из нас, надежного и верного друга нашего коллектива. Человека, который в важные и трудные для нашей страны дни одним из первых откликался на все проблемы, оказывал большую поддержку нашим многочисленным соотечественникам, а также каждому члену нашего коллектива.

Компания <Электрические сети Армении> всегда делала и продолжает делать все возможное для предоставления потребителям услуг надлежащего качества в соответствии с условиями выданной ей лицензии. Мы неоднократно представляли проблемы, связанные с качеством предоставляемых услуг, в частности, аварийностью.

Напомним, что в 2015 году Группа компаний <Ташир> приняла на себя управление предприятием, находившимся на грани банкротства, с более чем 80% моральным и физическим износом, после чего начались работы по его физическому и финансовому оздоровлению, в том числе путем реализации инвестиционных программ. Инвестиции были осуществлены в полном объеме, на общую сумму около 700 млн долларов. В результате уровень потерь электроэнергии в компании резко снизился, достигнув международно-приемлемого уровня исключительно технических потерь. Показатели отключений электроэнергии также улучшились, но еще многое предстоит сделать. И мы ежедневно работаем над улучшением показателей отключений электроэнергии.

Мы представили в Комиссию по регулированию общественных услуг пакет предложений по модернизации и реконструкции распределительной сети, направленных на повышение качества предоставляемых нами услуг, и ждем ответа.

<Электрические сети Армении> в настоящее время находятся в финансово стабильном состоянии, кредитный рейтинг компании выше суверенного кредитного рейтинга Республики Армения. За эти годы компания внедрила международные стандарты управления, уделяя большое значение экологическим и социальным программам, которые являются одними из приоритетных направлений развития нашей компании. Мы уверены, что в Армении, как правовом государстве, восторжествует верховенство закона, и наш лидер очень скоро вернется к своей большой рабочей семье, а главное, к реализации многочисленных программ для родины>, - говорится в заявлении.

Напомним, что правительство Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна начало политическое преследование главы группы компаний <Ташир>, известного армяно-российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Он был арестован на два месяца за <призывы к захвату власти>, которые касались его выступления по всемерной поддержке Армянской апостольской Церкви и недопустимости ее дискредитации со стороны правящей верхушки.