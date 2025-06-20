Пятница, 20 Июня 2025 13:14

АрмИнфо. Как сообщает пресс-служба Минобороны, инцидент произошел 20 июня, в промежутке между 08:00 и 09:00. "Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области, в результате чего было повреждено жилое здание. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны Армении.

В ведомстве призвали азербайджанскую сторону провести расследование факта обстрела жилого дома в Неркин Ханд и выступить с публичными разъяснениями.