Четверг, 19 Июня 2025 22:33

АрмИнфо.Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян выступил с заявлением относительно уголовного дела против Самвела Карапетяна, в котором выразил свою поддержку бизнесмену.

<То, что произошло с Самвелом Карапетяном, стало очередным позорным актом карманной судебной системы. Это национальный позор, когда крупного инвестора и благотворителя, чьи результаты деятельности выдающиеся как в Диаспоре, так и в Армении, бросают в тюрьму без каких-либо оснований за выступление в защиту Армянской Апостольской Святой Церкви.

Единственный выход из этой позорной ситуации - смена власти, в противном случае мы стремительно скатываемся к тотальной диктатуре с непредсказуемыми последствиями для нашей государственности.

Желаю Самвелу Карапетяну сил. Уверен, что приближается время положить конец всем антинациональным и противоправным действиям>, - говорится в заявлении.

Напомним, меценат и бизнесмен, глава группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян обвиняется в публичном призыве к захвату власти. 18 июня он был арестован на 2 месяца, за то, что днем ранее публично высказался в поддержку ААЦ.